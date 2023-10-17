لأسباب صحية.. جوري بكر تعلن هذا الخبر المحزن

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت مقدمة البرامج والممثلة المصرية جوري بكر، اعتزالها السوشيال ميديا مؤقتا، لأسباب صحية. وكتبت عبر صفحتها: "لأسباب صحية وعشان فترة الرضاعة، بعتذر مش هقدر أكون متواجدة على السوشيال ميديا الفترة اللي جاية". وتابعت: "أنا آسفة مش قادرة..ربنا رحيم بعباده بس الحياة لازم لازم تمشي وأنا في ذمتي عيلة وطفل ملوش ذنب الموضوع أذاني نفسيا".

وختمت حديثها بتأكيدها دعمها للقضية الفلسطينية: "أتمنى أكون عملت اللي عليا من خلال السوشيال ميديا ميديا ووصلت صوتي على الأقل ، وهفضل طول عمري أدعم القضية الفلسطينية .. ربنا ينصركم".

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