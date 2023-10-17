ميرنا وليد - بيروت - أقيم حفلاً تكريمياً بإسم الممثل المصري الراحل محمود ياسين، وذلك في الذكرى الثالثة لرحيله، في المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الممثل إيهاب فهمي.

وحل كاتب السيناريو عمرو محمود ياسمين والممثلة رانيا محمود ياسين ضيوفاً وتسلما درع الرواد وشهادة تقدير من المركز القومي للمسرح والموسيقى.

وقالت رانيا محمود ياسين بعد تسلمها الدرع: "الذكرى السنة دي واجعانا أوي... والمكان دا كل ما بدخله بشعر إن كل طوبة وحائط في المكان بيقول إحنا بنحب محمود ياسين... ببقى متأثرة جداً لما باجي المسرح القومي... والمكان طاقته قوية جداً بالنسبة لي. بابا زارني في المنام... وكان فرحان إن إحنا هنزوره في ذكرى وفاته أمس السبت".

أما عمرو محمود سياسين فلم يتمكن من تمالك دموعه، وقال: "بكيت عند عرض الفيلم التكريمي والفيلم أثر فيّ جدا لأني شوفت مشوار عظيم لأب عظيم. بالنسبة لي كل ملمح من ملامحه بيمثل ليا ذكرى معينة... بفتكر وهو في البيت لحد آخر لحظة".

كانت هذه تفاصيل خبر في حفل تكريم والدهما الراحل.. دموع وكلمات مؤثرة من رانيا وعمرو محمود ياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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