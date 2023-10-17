ميرنا وليد - بيروت - إنتشتر عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لـ لينا الفيشاوي إبنة الفنانة المصري أحمد الفيشاوي وقد قامت بحلق شعرها بالكامل، الأمر الذي عرضها ووالدها للإنتقادات.

وقد كشفت الدكتورة سلوى عبد الباقي، جدة لينا لوالدتها هند الحناوي، سبب قيام حفيدتها بهذا الأمر، وأكدت أنها حلقت شعرها بالكامل حتى تتبرع به لمرضى السرطان، وقد أشارت إلى أنها كانت تظن أن لينا ستقص شعرها قليلاً ولكنها فوجئت بها تحلقه "على الزيرو".

وأكدت الجدة أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم لينا فيها بهذا الأمر، فإنها كل فترة تحلق شعرها تضامناً مع مرضى السرطان وللتبرع به لعلاجهم، ولكن هذه المرة حلقته بالكامل.

كانت هذه تفاصيل خبر إبنة أحمد الفيشاوي تحلق شعرها "عالزيرو".. وهذا السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.