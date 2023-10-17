مطرب راب يعلن عن دعمه لفلسطين بأغنية يخصص أرباحها لأهل غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الرابر علي لوكا عن استعداده لتقديم أغنية جديدة دعمًا للقضية الفلسطينية وذلك نظرًا للظروف المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ أيام والتي أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المواطنين.

وكتب "علي" عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على "انستجرام": "أنا فنان وفي ظل هذه الظروف اللي بتمر بيها فلسطين وأهلنا هناك، أنا لا أملك إلا الدعم الفني والمادي والمعنوي فعشان كده قررت أعمل أغنية لدعم القضية الفلسطينية".

واستكمل: "100 % من أرباحها هتبرع بيها لدعم اخواتنا في غزة، وبدعوا زملائي الفنانين المؤثرين في المجالين المرئي والمسموع بالانضمام للمشاركة في العمل فاللي يقدر يبعتلي ونبدأ تنفيذ المشروع في أسرع وقت".

وانهى حديثه قائلًأ: "الفن رسالة وده واجبنا في الظروف دي ودورنا أننا نوصل للعالم صوتنا وموقفنا".

وعلي لوكا هو مطرب راب مصري اشتهر بتقديم عدد من أغاني الراب بأسلوبه وطريقته الخاصة كان أشهرها وبداية تعارفه مع الجمهور بأغنية "متخافيش ياما" والتي لاقت نجاحاً كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.