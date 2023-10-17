"وشهد شاهد من أهلها".. نسرين طافش تنشر دعم مواطن يهودي للقضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة نسرين طافش مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على "انستجرام" ليهودي وهو يقوم بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وكشف حقائق تخص أكاذيب حكومة إسرائيل.

وتضمن الفيديو لقاء مع أحد المواطنين اليهود والذي اتهم الحكومة الإسرائيلية والإعلام الغربي بتلفيق معظم الأحداث في محاولة لجعل العالم يتعاطف مع إسرائيل وأنها جزء من بروباجندا صهيونية، على حد قوله.

وأكد المواطن اليهودي أنه على مسافة واحدة مع آلاف من المسلمين في الشوارع وعن عدم أذيته أو مضايقته من قبل أي شخص وأنه ليس لديه مشكلة مع اليهود ولكنه مشكلته مع الاحتلال الذي يحدث منذ 75 عامًا ويجب أن ينتهي.

لتعلق "نسرين طافش" على مقطع الفيديو قائلة: "معلومة لا زال يجهلها البعض فرق كبير بين اليهودي الحقيقي الذي يرفض الاستيطان الإسرائيلي الصهيوني وبين الصهاينة الإرهابيين".

واستكملت: "اليهود الحقيقيين لا يدعمون الكيان الصهيوني بل ويرفضون دولة إسرائيل الصهيونية بشكل قاطع".

وكشفت "نسرين" خلال الأيام القليلة الماضية عن حذف إدارة تطبيق موقع "انستجرام" بوست نشرته دعمت خلاله القضية الفلسطينية، وعلقت قائلة: "تم حذف البوست السابق لفلسطين الحرة علمًا أنه لم يكن يحتوي على مشاهد تحرض على العنف والعنصرية أو أي انتهاكات لسياسة الانستجرام".

يذكر أن آخر مشاركات نسرين طافش كانت بفيلم "أخي فوق الشجرة" بطولة الفنان رامز جلال وعرض مطلع العام الجاري.