شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يدعم القضية الفلسطينية من أمام الكعبة: اللهم انصر أهل فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم الفنان رامى جمال القضية الفلسطينية أثناء أدائه مناسك العمرة، وذلك خلال صورة نشرها وهو يرتدى ملابس الإحرام أمام الكعبة على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، ودعاء للفلسطينين قائلاً "اللهم انصر أهلنا فى غزة نصر عزيز مقتدر".



رامى جمال

كان قد أحيا النجوم محمد حماقى ورامى جمال ومصطفى حجاج حفل زفاف الفنان تامر عاشور وعروسه الإعلامية نانسي نور، وحرص على الحضور عدد من النجوم منهم أنغام وهيثم شاكروعزيز الشافعي وتومة وتامر حسين وأحمد إبراهيم ومدين، وهاني عبد الكريم وأوس أوس وهاني محروس وأمير محروس، وهاني فرحات وخالد عليش.

وهنأ الفنان رامى جمال صديقه المطرب تامر عاشور على عقد قرانه ونشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو وهو يهنئه فى حفل الزفاف معلقا: "مبروك لصديق عمرى تامرعاشورالزواج ربنا يبارك في حياتكما ويسعدكما".