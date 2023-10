فيلم Barbie يقترب من تحقيق رقم قياسي.. هل سيدخل قائمة أفضل 10 أفلام بالتاريخ؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصلت إيرادات فيلم باربي Barbie إلى مليار و438 مليوناً و7 آلاف دولار في شباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه يوم 21 يوليو المنصرم.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 634 مليوناً و807 آلاف دولار فى شباك التذاكر الأمريكي، و803 ملايين و200 ألف دولار عالمياً.

ويبدو أن الفيلم بدأ يقترب من دخول قائمة الأفلام الـ10 الأوائل في التاريخ من ناحية الإيرادات، وعليه يهدد فيلم The Avengers الذي حقق نجاحاً كبيراً عام 2012، ويحتل المركز العاشر بإيرادات بلغت ملياراً و520 مليوناً و538 ألف دولار أمريكي.

وفيما يلي القائمة الكاملة وبالأرقام لأفضل 10 أفلام في التاريخ:

Avatar صدر عام 2009: 2 مليار و923 مليوناً و706 آلاف دولار.

Avenger :Endgame صدر عام 2019: 2 مليار و799 مليوناً و439 ألف دولار.

Avatar :The Way of Water صدر عام 2023: 2 مليار و320 مليوناً و250 ألفاً.

Titanic صدر عام 1997: 2 مليار و264 مليوناً و743 ألف دولار.

Star Wars :Episode VII – The Force Awakens صدر عام 2015: 2 مليار و71 مليوناً و310 آلاف دولار.

Avengers :Infinity War صدر عام 2018: 2 مليار و52 مليوناً و415 ألف دولار.

Spider-Man :No Way Home صدر عام 2021: مليار و921 مليوناً و847 ألف دولار.

Jurassic World صدر عام 2015: مليار و671 مليوناً و537 ألف دولار.

The Lion King صدر عام 2019: مليار و663 مليوناً و75 ألف دولار.

The Avengers صدر عام 2012: مليار و520 مليوناً و538 ألف دولار.

الجدير ذكره أن فيلم باربي الذي مدته 114 دقيقة، من بطولة النجمة العالمية مارجوت روبي في دور باربي، والممثل العالمي رايان غوسلينغ في دور كين، وهو من إخراج غريتا جيرويج.

ويتناول الفيلم قصة الدمية باربي بقالب أنثوي عصري، جعل الفيلم يثير بلبلة في بعض الدول لناحية الموافقة على عرضه، أو عرضه مع الاكتفاء بحذف بعض المشاهد التي قد تتنافى مع ثقافة المجتمع أو الفئات العمرية المستهدفة.

يشار إلى أن فيلم Barbie، حقق افتتاحية مذهلة بلغت 337 مليون دولار على مستوى العالم، بينما تم جمع 182 مليون دولار من الأسواق الخارجية؛ مما بشّر بانطلاقة مميزة؛ خاصة وأن تكلفة الفيلم بلغت 145 مليون دولار فقط.