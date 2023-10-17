“لم أتوقع أن أنجو من الموت”.. مادونا تتحدث عن أزمتها الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة الأمريكية مادونا حفلًا في لندن ضمن حفلات جولتها العالمية الجديدة، والتي تأجلت بعد إصابتها بأزمة صحية خلال الصيف.

وتحدثت النجمة البالغة من العمر 65 عاماً في الحفل الذي أقيم في أرينا O2، عن الأزمة الصحية التي عانت منها قائلة: “لم أكن أتوقع أن أنجو من الموت، ولا حتى أطبائي توقعوا ذلك، ولكني تمكنت من ذلك ونهضت لأجد أولادي الذين كانوا إلى جانبي”.

وتابعت: “نسيت 5 أيام من حياتي أو موتي، لا أعرف حقاً أين كنت في تلك الفترة، والشكر لأولادي”.

وأضافت: “إذا كنتم ترغبون في معرفة السر وراء نجاتي من الموت، وكيف تجاوزت الأزمة وكيف أنا على قيد الحياة، فكنت أفكر، أنه علي أن أكون هنا من أجل أطفالي، يجب أن أبقى على قيد الحياة من أجلهم'”.

وكانت نجمة موسيقى البوب الأمريكية قد أصيبت بـ”عدوى بكتيرية حادة”، أدّت إلى إدخالها المستشفى وبقائها في وحدة العناية المركزة لبضعة أيام.

وقد تسبب ذلك بتأجيل حفلاتها الغنائية، التي كان من المفترض أن تنطلق من كندا في منتصف يوليو/ تموز المنصرم، بحسب ما ذكر مدير أعمالها غي أوسيري، في 28 يونيو/ حزيران 2023.

وذكر الأخير في منشور له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، أن مادونا في تحسُّن مستمر، إلا أنها لاتزال تحت الرعاية الطبية.

وكتب أوسيري: “مادونا أصيبت في 24 حزيران/يونيو بعدوى بكتيرية حادة، استلزمت مكوثها بضعة أيام في وحدة العناية المركزة”.

وتابع: “في الوقت الراهن، علينا أن نعلّق كل التزاماتها ومنها جولة حفلاتها”.

وبعد خروجها من المستشفى، كشف موقع TMZ الأمريكي؛ نقلاً عن مصدر مقرَّب، أنها لاتزال تعاني من الأزمة الصحية التي مرت بها، وبالكاد تغادر سريرها، وقد استسلمت أمام المرض ورضخت لأمر تأجيل جولتها العالمية، وذلك قبل 10 أيام فقط على انطلاقها.

وقال المصدر، إن الأمور لم تسِر كما توقعت النجمة، وأنها تتماثل للشفاء ببطء شديد على عكس توقعاتها، وتشعر بالتعب والضعف.

وكانت مادونا قد خرجت عن صمتها، بعد أزمتها الصحية التي تسببت بتأجيل جولتها الغنائية، وذلك عبْر منشور وجّهته لمحبيها عبْر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وكتبت مادونا: “شكراً على طاقتكم الإيجابية ودعائكم وكلماتكم التي تساعد في الشفاء والتشجيع”.

وأضافت: “لقد شعرت بحبكم.. أنا في طريقي للتعافي، وأشعر بالامتنان بشكل كبير لكل النعم في حياتي”.

وتابعت: “أول ما فكرتُ به عندما استيقظتُ في المستشفى كان أطفالي، أما الفكرة الثانية فكانت أنني لا أريد أن أخيّب آمال أيّ شخص اشترى تذاكر حفل لجولتي الغنائية.. كما أنني لم أرغب في خذلان الأشخاص الذين عملوا معي بلا كلل، خلال الأشهر القليلة الماضية لإقامة الجولة والعروض، أكره أن أحبط أيَّ شخص”.

وختمت منشورها بالقول: “تركيزي الآن هو صحتي لأصبح أقوى، وأؤكد لكم، سأعود لكم في أقرب وقت ممكن، الخطة الحالية هي إعادة جدولة مواعيد حفلات أمريكا الشمالية، والبدء في أكتوبر في أوروبا.. أنا ممتنة كثيراً لحبكم ودعمكم.. أحبكم”.