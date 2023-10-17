جورج وسوف يتضامن مع فلسطين بفيديو للسيدة فيروز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر سلطان الطرب جورج وسوف عبر حسابه الرسمي على تطبيق X، مقطع فيديو للسيدة فيروز تضامناً مع فلسطين.

وفي التفاصيل، علّق الفنان جورج وسوف على فيديو السيدة فيروز، وهي تغنّي لفلسطين، بعبارة “فلسطين، غزة، لأجلك نصلّي”.

الجدير ذكره أن جورج وسوف كان قد أطلق عمله الجديد بعنوان “نجم عالي” من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع زيزو فاروق ومكساج وماسترينغ ايلي بربر وقد تم تسجيله داخل استوديو هادي شرارة.

‏الأغنية الجديدة تصور معاني الكذب والخيانة وتوجه رسالة مباشرة الى أصحاب القلوب السوداء وضرورة الابتعاد عنهم في دلالة واضحة على التمايز والأخلاق وكأنه يقول “الطيور على اشكالها تقع”.

‏العمل تم تصويره على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج طوني قهوجي الذي أبدع في ادارته للصورة والكادرات، مستنداً إلى التباين في الألوان لتوصيف الحالة.

‏وهنا لا بد من الإشارة إلى النمط الجديد الذي ارساه سلطان الطرب في الاعمال المصورة من خلال دمجه بين العمل المصور للأغنية والدراما بمشاركة كبار نجوم الدراما.

‏وهذه المرة تألقت النجمة السورية ديمة قندلفت في بطولة العمل، التي وبقدراتها التمثيلية المحترفة جسدت القصة بتميز وابداع ايمائيا متحكمة بلغة الجسد وخصوصا الوجه لتوصيف القصة التي تظهر مدى الاختلاف والانفصال.