بدت كأنها متنكرة.. أنجلينا جولي بإطلالة غريبة في شوارع باريس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للنجمة أنجلينا جولي ظهرت فيها بملامح غريبة، حيث بدت كأنها متنكرة في الشارع كي لا يعرفها الجمهور.

وظهرت النجمة العالمية في الصور بمكياج يظهرها في عمر أكبر، فبدت كامرأة ستينية، وارتدت معطفاً طويلاً وغطت رأسها بوشاح ملوّن ووضعت نظّارات طبية كبيرة الحجم، في إطلالة مختلفة شبيهة بستايل مغنية الأوبرا اليونانية الجميلة ماريا كالاس، التي فارقت الحياة في باريس عام 1977.

وأفادت الصحف العالمية بأن الصور مأخوذة من كواليس تصوير مشاهد فيلمها الجديد “ماريا” في باريس، مؤكدين أنها لم تقصد التنكّر او إخفاء هويتها عن الجمهور.

وظهر في الصور إلى جانب أنجلينا جولي التي تميزت بستايل كلاسيكي، ولداها مادوكس وباكس وهما يقدّمان الدعم لها.

يُذكر أن فيلم “ماريا” من إخراج بابلو لارين وسيناريو ستيفن نايت، ومن المقرر أن يستمر تصويره لـ 8 أسابيع بين كلٍ من باريس واليونان وبودابست وميلانو. ويشارك في هذا العمل إلى جانب النجمة أنجلينا جولي كلٌ من: بيير فرانشيسكو فافينو، ألبا روهرواشر، هالوك بيلغينر، كودي سميت ماكفي وفاليريا جولينو.