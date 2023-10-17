فن ومشاهير

ياسمين صبري في مرمى الانتقادات مجددًا.. ما السبب هذه المرة؟

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم خطوتها الإنسانية التلقائية لدعم الأهالي في قطاع غزة، تعرضت الفنانة ياسمين صبري لهجوم ساخر وانتقادات قاسية بسبب حقيبة يدها.

وعلى الرغم من ظهورها بملابس كاجوال وبالسترة الخاصة بالهلال الأحمر، في محاولة منها لتقديم الدعم على الأرض، لم تسلم ياسمين من بعض الانتقادات بسبب حقيبة اليد الحمراء التي حملتها، وهي صغيرة الحجم من علامة Hermes، ويتخطى سعرها الـ 12 ألف دولار أميركي، فاتّهمها البعض بأن ما تقوم به هو استعراض وأنها تعاني من “هوس البرندات”.

وشاركت الفنانة المصرية عبر “إنستغرام” مقطع فيديو يوثّق مشاركتها الميدانية في تقديم المساعدة الى جمعية الهلال الأحمر المصري، لتوصيل مساعدات طبية وغذائية لأهالي قطاع غزة. وحرصت ياسمين على التطوع من خلال حضورها الى الجمعية، والوقوف في صفوف المتطوعين… وأرفقت المقطع بالتعليق: “‎شكراً جزيلاً لجمعية الهلال الأحمر، على فرصة المشاركة والتطوع. أتبرع لجمعية الهلال الأحمر المصري لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية الى غزة”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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