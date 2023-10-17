جاستن تيمبرليك قلق من مذكرات بريتني سبيرز

ميرنا وليد - بيروت - يقلق نجم الـR&B العالمي جاستن تيمبرليك من صدور مذكرات النجمة العالمية بريتني سبيرز المتوقع في 24 تشرين الاول / اكتوبر الجاري، وقال موقع قريب من النجم للصفحة السادسة أن تيمبرليك "إنه فضولي للغاية لما ستكشفه من علاقتهما".

تحتوي المذكرات تفاصيل عن علاقة سبيرز بحبيبها السابق تيمبرليك.

وارتبط النجمان لمدة ثلاث سنوات في بداية الالفينات لينفصلا بعدها، في عام 2002، وظهرت بعد ذلك تقارير تفيد بأنها كانت غير مخلصة له. قال تيمبرليك: "نحن لسنا مثاليين. أنا لا أحكم على أي شخص. إنه مجرد حب الشباب. لقد كانت علاقة قوية للغاية، هذا أمر مؤكد".