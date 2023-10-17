بالفيديو - كارلا رميا تطرح جديدها الغنائي "شو بقول"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية كارلا رميا، عميدة قسم الغناء الشرقي في معهد "فيلوكاليا" اغنيتها الجديدة "شو بقول" على شكل فيديو كليب على يوتيوب. الاغنية من كلمات ألبير روحانا، ألحان جوزيف روحانا، توزيع نديم روحانا، وتم تصوير الفيديو كليب فيديو الياس زيادة.

وتقول كلمات الاغنية:

شو بقول للشجر

للغزل بالفي

شو بقول للبحر

للصور بالمي

بحكيلن عن ضجر

زهر من جديد

بحكيلن عن حلم

عصفور كان بإيد

عن ضو عن سهر

عن عطر بالزهر

نشف طار بعيد

شو بقول لهلعينين

لعم يلمعو بالليل

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