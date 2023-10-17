ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة السعودية الفائزة في اول دورة من برنامج سعودي أيدول، همس فكري اغنيتها "كتوم" منذ اسبوعين. الاغنية تحقق نجاحاً كبيراً على يوتيوب حيث تخطت الـ2 مليون مشاهدة. الاغنية من كلمات محمد القاسمي، الحان: عبد السلام ماجد وتوزيع: سلام.

وقالت فكري ان الاغنية تعبر عن شخصيتها نوعاً ما لانها من النوع الكتوم، وهي باللهجة السعودية ارادت من خلالها ان تهديها لبلادها التي قدمتها للعالم. وتقول فكري انها اختارت هذه الاغنية من بين عدة اغاني لانه لم يسبق لاحد ان غنى عن الكتمان.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - بعد أسبوعين على طرحها.. "كتوم" لهمس فكري تتخطى هذا الرقم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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