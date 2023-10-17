ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة التونسية سامية الطرابلسي سبب قلة مشاركتها في الاعمال الفنية مشيرة أنها تعمل في مجال الفن ليس بسبب المال ولكن حتى تشعر بالسعادة والرضا.

وقالت الطرابلسي : " أنا برفض أدوار كتيرة لأني مبشتغلش الشغلانة دي علشان استرزق ولا بشتغل علشان أفضل موجودة وفي كل حته، أنا بشتغل علشان لو حاجة عجبتني أعملها حتى لو الممثل اللي قدمي مش نجم النجوم لكن الورق حلو، أنا عايزة اشتغل وأنا مبسوطة وراضية، أنا أخدت قرار بيني وبين نفسي أن الفن ميكونش مهنة ولكن هواية".

واشارت سامية الطرابلسي إنها تضع حدودا للأدوار التي تقدمها مضيفة: "أنا عارفة حدودي وثقافتي وتربيتي، لما اشتغلت في تونس عملت مسلسل من 4 أجزاء كوميدي ومكنش فيه أي جرأة، وفي مصر مفيش أدوار مبالغ فيها كل الناس بتراعي العائلات والأطفال، أنا حاطة حدود شايفاها منطقية بالنسبة لأهلي وحياتي".

كانت هذه تفاصيل خبر سامية الطرابلسي تكشف سبب قلة مشاركتها في الأعمال الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.