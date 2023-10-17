سر الكراهية بين زوجة جون كينيدي والملكة اليزابيث... وصفت الملكة بهذه العبارات المهينة

ميرنا وليد - بيروت - بعد العشاء الذي أقيم في قصر باكنغهام على شرف الرئيس الأميركي جون كنيدي وزوجته جاكلين كينيدي بدت الأجواء مريحة وودية بين السيدة الأولى وملكة بريطانيا وتبادلا الإبتسامات وكان الإنطباع السائد أن بين السيدتين علاقة جيدة وتناغم.

لكن التعليقات التي صدرت عن السيدة الأولى الأميركية بعد عدة أيام من اللقاء في قصر باكنغهام عكست الشعور الحقيقي الذي تضمره جاكلين حيال الملكة. فقد وصفتها أنها سيدة متقدمة في العمر وتفتقد الى الذكاء وليس مستغرباً أن تحتل بريطانيا مركزاً يفتقد الى الأهمية في العالم. ووصفت جاكلين القصر الملكي بمكان حزين ومتداعي وهو أشبه بفندق مهمل. ولم تكتفي السيدة الأولى بما قالته بل إنتقدت فستان الملكة وتسريحة شعرها.