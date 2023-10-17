شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفل وائل جسار بمصر تضامنا مع القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إلغاء حفل الفنان اللبناني وائل جسار الذي كان محددا له أمس بأحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني فى ظل الأحداث الأخيرة المؤسفة التي يمر بها من اعتداءات المحتل الإسرائيلي، وهذا ليس الحفل الاول الذى يتم الغائه فى الفترة الاخيرة تضامنا مع القضية الفلسطينية حيث تم تأجيل حفل الموسيقى العربية لأجل غير مسمى لنفس الاسباب

وائل جسار

يذكر أن الفنان الكبير وائل جسار وجه التحية لمصر وشعبها، موضحا أنه تربى على الأعمال الفنية المصرية، وارتبط بالدولة وشعبها منذ الصغر.وأضاف وائل جسار خلال مداخلة مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، في حلقة اليوم التي قدمتها منى عبد الغني وهبة الأباصيري، أنه يعبر عن حبه لمصر باستمرار، قائلاً: "أنا أعشق مصر منذ طفولتي، وأعشق الشعب المصري، وتربيت على المسلسلات والأفلام المصرية والأغاني المصرية لكل النجوم العمالقة المصريين، حبي لمصر وشعبها كبير ومش كلام بقوله في الهواء، أنا عاشق لأرض مصر".

كما قال علق النجم وائل جسار فى احتفاله بعيد ميلاده، بالتزامن مع الذكري الـ 17 لزواجه، قائلا: "عيد ميلادى وعيدى الاستقلال فى لبنان، والعيد عيدين، وساروا 3، لما ربحت السعودية اليوم، وحاجة تفرح النهاردة، بالتزامن مع فوز السعودية على الأرجنتين بكأس العالم، ومعزة الشعب المصرى الغالى على قلبى، ومدين بكل اللى وصلت له لهذا الشعب".