شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن ينعون سهام عبد السلام:تعلمنا منها الإصرار والقوة حتى الرمق الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين والمخرجين والنقاد على نعي الفنانة والناقدة سهام عبد السلام التي رحلت في الساعات الأولى من فجر اليوم بعد صراعها مع المرض، ومن المقرر تشييع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة ظهر اليوم.

حيث نعاها المخرج يسرى نصر الله من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة للراحلة، معلقا عليها: "حزنت للغاية لرحيل سهام، إنسانة كريمة وكتلة نشاط وتفاؤل وحب للسينما والتمثيل وللفن وللحياة، شدي حيلك يا نجلاء".



يسري نصر الله

كما أرفق الفنان حمزة العيلي صورتها بتعليق: "الحبيبة الغالية الأستاذة سهام عبد السلام، الفنانة والإنسانة العظيمة الأم صاحبة القلب الطيب، وجمال الروح و طاقة الأمل و الاحتواء والعلم الغزير، ربنا يجازيكِ أجر وثواب كبير على صبرك وحسنات مضاعفة"، متابعا: "الله يرحمك يا حبيبتي ويسكنك جنة الفردوس ويصبرك يا نجلاء يارب ".





بينما نشرت المخرج هالة خليل صورة تجمعها بالفنانة الراحلة، عبر حسابها على "فيسبوك"، معلقة عليها: "د. سهام سنيه عبد السلام، حكايه كبيره ومدهشه ومليئه بالجمال الإنساني، حزني عليها النهاردة هيصعب عليا اوي أحكيها"، متابعة: "يمكن البعض يعرفها من الأدوار القليله اللي لعبتها في السينما والتلفزيون لكنها أكبر كتير من كده، لو ربنا اداني العمر من بعدك يا سهام هحكي اللي أقدر عليه ولو اني عارفه ان كل الناس اللي عرفوكي عن قرب عندهم حكايات كتير جميله عنك، وداعا يا حبيبتي هيوحشني حضنك الدافئ وابتسامتك التي تبعث علي الاطمئنان في أصعب الأوقات، وخالص العزاء لابنتك الجميله نجلاء".





ونعتها أيضا الفنانة ريم حجاب، حيث نشرت العديد من الصور لها والتي تجمعها بها، معلقة عليها: "سهام، (بنت سنية و عبد السلام)، كان عندي ايمان انك ح تعدي الفترة دي و تقومي بالسلامة و تدينا امل في النجاة وفي الحياة، زي ما بتعملي دايما، علمتيني كتير يا سوسو، شدي حيلك يا نوجة".



ريم حجاب

والفنان أحمد السلكاوي شارك من خلاله حسابه على "فيسبوك"، عدد من الصور لها والتي تجمعه بها، معلقا عليها: "و رحلت عننا سهام عبد السلام، صديقتي العزيزة وكتله التفاؤل والأمل و من تعلمنا منها الاصرار و القوة حتى الرمق الأخير، هزمها المرض اللعين و كانت ندا عنيدا له لم تستسلم و لم تيأس أبدا، و لكنها إراده الله استرد وديعته وإنا لله و انا اليه راجعون".



أحمد السلكاوي

سهام عبد السلام مترجمة وناقدة حازت على درجة البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس في عام 1972، وحازت على درجة الماجيستير في مجال الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1998، كما حازت على عدة دبلومات للدراسات العليا في مجالات الترجمة والنقد الفني، وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال.

فيما قامت بتأليف مسرحية "بدر البدور والبير المسحور" من إنتاج فرقة القومى للطفل، وإخراج باسم قناوى، والتي ترصد فكرة تخويف الطفل من المجهول وتجربة أى جديد دون أسباب منطقية، وعدم إعطائهم الفرصة لاكتشاف الدنيا من حولهم، والتعلم من هذا الخطأ والقمع الدائم للطفل.