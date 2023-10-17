شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المحامية الفلسطينية عبير بكر اعتقال الفنانة والمطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة من قبل القوات الإسرائيلية، بعد كتابتها لمنشور لها عبر حسابها على "فيسبوك"، حيث كتبت: "ولا غالب إلا الله"، مرفقة إياه بعلم فلسطين.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لـ "راديو الناس"، إن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وقوات الاحتلال فسروا كتابتها أنها تقصد أنها تريد أن تنتصر فلسطين على إسرائيل في حربهم، مضيفة: "يوم الاثنين قامت إحدى الصحفيات الإسرائيليات بنشر صورة لدلال ومشاركة التدوينة من قبل الآلاف مع التحريض المباشر على دلال، من خلال رسائل، والتمني لها بالموت، وتهديدات بشعة، ثم قومنا بالاستعانة بحملة لحذف كل ما نشر عنها بشكل مباشر، خوفا عليها وعلى أولادها، ورصدنا أسماء كل المحرضين ضدها، ثم اخذت التهديدات والشتائم في الازدياد، حتى طال الامر زوجها وأولادها".

وتابعت: "الآن أحاول التوصل مع المدعي العام للإفراج عنها، ومعنوياتها كانت عالية قبل التحقيق معها، وقالت هذا الثمن أن تكون المرأة حرة، وتتحدث عما ترغب، ولكن هناك استهداف لها بشكل كبير بسبب شهرتها، اعتقال شخص مثل دلال تهديد وترهيب.