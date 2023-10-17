شكرا لقرائتكم خبر عن الثقافة الفلسطينية تستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلى لـ دلال أبو آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت وزارة الثقافة الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلى، الفنانة دلال أبو آمنة، حيث نشرت الوزارة بياناً عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك جاء فيه:"وزارة الثقافة تستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفنانة دلال أبو آمنة من الناصرة، بعد تحريض مستوطنين ضدها".



وزارة الثقافة تستنكر اعتقال دلال ابو امنة

وكانت المحامية الفلسطينية عبير بكر، قد أكدت خبر اعتقال الفنانة والمطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة من قبل القوات الإسرائيلية، بعد كتابة أبو أمنة منشور لها عبر حسابها على "فيسبوك جاء فيه: "ولا غالب إلا الله"، مرفقة إياه بلعم فلسطين.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لـ "راديو الناس"، إن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وقوات الاحتلال فسروا كتابتها أنها تقصد أنها تريد أن تنتصر فلسطين على إسرائيل في حربهم، مضيفة: "يوم الاثنين قامت إحدى الصحفيات الإسرائيليات بنشر صورة لدلال ومشاركة التدوينة من قبل الآلاف مع التحريض المباشر على دلال، من خلال رسائل، والتمني لها بالموت، وتهديدات بشعة، ثم قومنا بالاستعانة بحملة لحذف كل ما نشر عنها بشكل مباشر، خوفا عليها وعلى أولادها، ورصدنا أسماء كل المحرضين ضدها، ثم اخذت التهديدات والشتائم في الازدياد، حتى طال الامر زوجها وأولادها".

وتابعت: "الآن أحاول التوصل مع المدعي العام للإفراج عنها، ومعنوياتها كانت عالية قبل التحقيق معها، وقالت هذا الثمن أن تكون المرأة حرة، وتتحدث عما ترغب، ولكن هناك استهداف لها بشكل كبير بسبب شهرتها، اعتقال شخص مثل دلال تهديد وترهيب".