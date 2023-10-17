أحمد سعد يُعلق على حذف أغنية «غُصن الزيتون» من على اليوتيوب

قام الفنان أحمد سعد، بالتعليق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بشأن حذف أغنيته الجديدة "غُصن الزيتون" من على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي قدمها دعمًا اتجاه الشعب الفلسطيني وضحايا غزة الذين يعانون من حصار العدوان الإسرائيلي.

وقال أحمد سعد: "معلش الفيديو اتشال من على اليوتيوب لظروف خارج إرادتي وخارج حريتي، بس نزلته تاني النهاردة بصورة فقط، والفيديوهات جوه القلوب لا يمكن تتشال أبدًا".

وكان أحمد سعد نشر بالأمس فيديو يُروج من خلاله أحدث أغانيه تضامنًا مع ضحايا غزة، وعلق قائلاً: "من قلبى للجرح الفلسطيني.. فلسطين.. غصن الزيتون".

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