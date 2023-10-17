"لا يمكنني الطلاق من هذا الجوكر" هذا ما قالته هذه الممثلة لزوجها

ميرنا وليد - بيروت - تأثرت جادا بينكيت سميث برسالة زوجها ويل سميث الى حد البكاء خلال مقابلة أجريت على بودكاست "On Purpose With Jay Shetty" الذي كان رد فعله إيجابيًا على مذكراتها.

. وعلقت قائلة: "لا يمكنني الطلاق من هذا الجوكر".

يذكر أن الممثلة الأميركية كشفت عن موقفها الحقيقي من زواجها من الممثل الأميركي ويل سميث، خلال مقابلة أجريت مؤخراً وكشفت أنها انفصلت عن نجم "The Fresh Prince of Bel-Air" لمدة سبع سنوات. واضافت: "أعتقد أنني لست مستعدة بعد، وما زلنا نحاول أن التوصل إلى كيفية إقامة شراكة فيما بيننا".