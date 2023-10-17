ما هو مرض زينة مكي الذي أقلق المتابعين ؟

ميرنا وليد - بيروت - أقلقت الممثلة اللبنانية زينة مكي، متابعيها يوم امس، بعد أن نشرت مجموعة صور عبر خاصية الحالة، عبر حسابها الشخصي تظهر خضوعها لتصوير شعاعي لظهرها ورقبتها، خلال تواجدها في دبي.



حيث ظهرت فيها بلباس المرضى، مرفقة صور التحليل الشعاعي، وأرفقتها بالتعليق التالية: "غريبة الحياة .. سافرت عالامارات بسبب اعمال وندوة وتصوير.. وسبحان الله كل شي وصل لشي تاني."

واضافت زينة مكي: "على قولة امي، إجا عبد المعين تَيعين، لاقى بدو مين يعينو"، مضيفة: "معلش عم بضحك بس شر البلية ما يُضحك.. الحمدالله على كل شي".

لكن زينة لم تذكر اي معلومة عن مرضها، الا انها كانت في وقت سابق قد كشفت عن معاناتها من مرض وراثي في العظام، أخضعها إلى العديد من العلاجات الطبية على مدى سنين طويلة.