هايلي بيبر تدعو لإغاثة أطفال فلسطين

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ميرنا وليد - بيروت - دعت عارضة الازياء العالمية وزوجة النجم الكندي جاستن بيبر، هايلي بيبر، لمساعدة اطفال فلسطين الذين يعانون من نقص في الماء والدواء واساسيات الحياة جراء طوفان الأقصى والحرب الدائرة في غزة.
ونشرت على صفحتها الخاصة رسالة لدعم اطفال فلسطين، بسبب ما نتج عن الحرب التي تدور هناك وأثرت بشكل سلبي عليهم مع وضعها لرابط صفحة صندوق إغاثة أطفال فلسطين على الأنترنت، والتي توفر الدعم للأطفال الذين يعانون في غزة الآن.
ويذكر أن المنظمة التي طالبت هايلي بيبر بدعمها هي منظمة غير ربحية.
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