هذه الممثلة أقرت دون تردد أمام الحاضرين أنها تتبول لا إرادياً عندما تضحك

ميرنا وليد - بيروت - أقرت الممثلة الأميركية ووبي غولدبيرغ البالغة من العمر 67 عاماً، دون تردد خلال مشاركتها في حفل للصحة النفسية أنها تتبول لا إرادياً عندما تضحك لوقت طويل.

وقد أجابت ووبي على أسئلة عن كيفية مراقبة نفسها بعد أن أصبحت في عمر متقدم وأقرت أنها تتبول لا إرادياً عندما تضحك، ولا تتذكر عدد الحوادث التي حصلت في الحمام في منزلها لكنها عديدة. ومن الحاضرين في الحفل والذين رحبوا بالممثلة أولاد الممثل الراحل روبن ويليامز زاك وزيلدا وزوجته الثانية مارشا غارسيز. يذكر أن الممثل روبن ويليامز أقدم على الإنتحار عام 2014 عن عمر يناهز الـ 63.