ما حقيقة إحياء نانسي عجرم وناصيف زيتون حفل زفاف رجل إسرائيلي؟

ميرنا وليد - بيروت - أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول مقطع فيديو من حفل الزفاف الذي أحياه الفنان السوري ناصيف زيتون والفنانة اللبنانية نانسي عجرم منذ فترة في الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن قام الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين بالإدعاء أن صاحب الزفاف يحمل الجنسية الإسرائيلية.



وعلق الإعلامي على الفيديو وقال:" "نانسي عجرم تزعم بأنها تدعم القضية الفلسطينية وها هي منذ أسبوعين تغني في عرس يهودي صهيوني في نيويورك عنده الجنسية الإسرائيلية وكان في الحفل عشرات الجنود الصهاينة.. حلوة يا نانسي".

هذه الإداعاءات غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة، وقد نفى مدير أعمال نانسي عجرم جيجي لامارا الأمر قائلاً: "نجاح نانسي بيزعج ناس كتير عشان كده بيطلعوا شائعات عليها، يقولوا اللي هما عايزينه، احنا معروفين، نانسي معروف إنها لبنانية عربية أصيلة".