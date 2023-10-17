تفاصيل اعتقال المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة في "الناصرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، قوائم تريند موقع فيسبوك، بعد ساعات قيام السلطات الإسرائيلية، باعتقالها في مدينة الناصرة مساء أمس الإثنين.

الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم عامر، في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، قال ،:" الفنانة دلال، كانت قد توجهت إلى قسم شرطة الناصرة، لتقديم بلاغا رسميا، بعد وصول تهديدات لها من مستوطنين، عقب وضعها منشور عبر حسابها في موقع فيسبوك، وكتبت فيه (لا غالب إلا الله)".

وتابع،:" وخلال تواجدها في القسم، تم اقتحام منزلها، من قبل الشرطة الإسرائيلية، وبعدها فوجئت باعتقالها".

الشاعرأضاف،:" بعد ذلك مباشرة، فوجئنا بإغلاق كافة حساباتها في مواقع التواصل، في تصرف غريب جدا".

الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، نالت شهرتها بتقديم أغاني الفولكلور الفلسطيني، وشاركت في مهرجانات القلعة للموسيقى والغناء، وجرش، وليالي بيروت.

وقدمت دلال، أغاني، إحنا فلسطينية، وبياع االتفاح، وبلادي، وأحبك يا قدس، وغيرها.