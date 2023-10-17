موعد ومكان جنازة الفنانة سهام عبد السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، الفنانة سهام عبد السلام بعد صراع مع المرض.

وكشف الفنان حمزة العيلي عن موعد ومكان الجنازة، عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وكتب حمزة، :" الحبيبة الغالية الأستاذة سهام عبد السلام، الفنانة الإنسانة العظيمة الأم صاحبة القلب الطيب، وجمال الروح و طاقة الأمل و الاحتواء والعلم الغزير، ربنا يجازيكِ أجر وثواب كبير على صبرك وحسنات مضاعفة، الله يرحمك يا حبيبتي ويسكنك جنة الفردوس ويصبرك يا نجلاء يارب".

وأضاف حمزة:" صلاة الجنازة بمشيئة الله في مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، لله الدوام والبقاء و إنا لله و إنا إليه راجعون".

يذكر أن الناقدة والفنانة سهام عبد السلام شاركت في عدة أعمال منها :حليم، الشتا اللي فات، خليها على الله، غيرها.