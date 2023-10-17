محمد سامي يحذر من "نصاب" انتحل شخصيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حذر المخرج محمد سامي، من وجود شخص يقوم بانتحال شخصيته، والنصب على بعض الأشخاص، بحجة دعوتهم للمشاركة في عمل فني.

المخرج محمد سامي، وجه التحذير عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب،:" من يقوم بالاتصال بالأشخاص، و يدعي أنه محمد سامي مش أنا، ده نصاب و بينصب على الناس بحجة انه عايز ناس لفيلم أو مسلسل، توضيح مهم".

المخرج محمد سامي، بدأ في أغسطس الماضي، تصوير مسلسل بعنوان "نعمة الافوكاتو"، وهو من تأليفه بمشاركة السيناريست مهاب طارق، و بطولة زوجته الفنانة مي عمر، ويشاركها البطولة أحمد زاهر، و الفنان القدير كمال أبو رية، وغيرهم.