وصول جثمان الفنانة سهام عبد السلام لمسجد السيدة نفيسة-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وصل منذ قليل جثمان الفنانة والناقدة الراحلة سهام عبد السلام بمسجد السيدة نفيسة.

وتوفيت اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، الفنانة والناقدة سهام عبد السلام بعد صراع مع المرض.

وكشف الفنان حمزة العيلي عن موعد ومكان الجنازة، عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وكتب حمزة، :" الحبيبة الغالية الأستاذة سهام عبد السلام، الفنانة الإنسانة العظيمة الأم صاحبة القلب الطيب، وجمال الروح و طاقة الأمل و الإحتواء والعلم الغزير، ربنا يجازيكِ أجر وثواب كبير على صبرك و حسنات مضاعفة، الله يرحمك يا حبيبتي ويسكنك جنة الفردوس ويصبرك يا نجلاء يارب".

وأضاف حمزة:" صلاة الجنازة بمشيئة الله في مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، لله الدوام والبقاء و إنا لله و إنا إليه راجعون".

يذكر أن الناقدة والفنانة سهام عبد السلام شاركت في عدة أعمال منها :حليم، الشتا اللي فات، خليها على الله، غيرها.