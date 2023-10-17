"مطربة ودكتورة ومنتجة".. معلومات عن دلال أبو آمنة بعد اعتقالها من الاحتلال الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دخلت الفنانة الفلسطينية دلال أبو أمنة، قوائم ضحايا الإحتلال الإسرائيلي، بعد اعتقالها أمس في الناصرة.

وأدانت وزارة الثقافة الفلسطينية، عبر صفحته في موقع فيسبوك، قرار اعتقال الفنانة، وكتبت ،:: "وزارة الثقافة تستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفنانة دلال أبو آمنة من الناصرة، بعد تحريض مستوطنين ضدها".

الفنانة دلال أبو آمنة ، بعد تعرضها لتهديدات من مستوطنين، عقب وضعها منشور عبر حسابها في موقع فيسبوك، وكتبت فيه (لا غالب إلا الله)".، كانت قد ذهبت أمس الإثنين، إلى قسم الشرطة في مدينة الناصرة، لتقديم بلاغ ضد من هددوها، وفوجئت، باعتقالها، وكذلك اقتحام منزلها، من قبل الشرطة الإسرائيلية، وفقا لتأكيد الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم عامر في تصريح خاص لمصراوي.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز المعلومات عن الفنانة دلال أبو آمنة.

ولدت دلال أبو آمنة عام 1983 في مدينة الناصرة شمال فلسطين، وهي مغنية ومنتجة ودكتورة باحثة في علوم الدماغ و فيسيولوجيا الأعصاب من معهد التخنيون التطبيقي في حيفا.

دلال، ظهرت موهبتها في الغناء، وهي طفلة في الرابعة من عمرها، ونالت جائزة مسابقة "أميرة الربيع" عام 1987، عن أغنية "مريم مريمتي".

في عامها السادس عشر، زادت شهرتها، بعد حرصها على تقديم أغاني التراث الفلسطيني، لترسيخ الهوية الفلسطينية.

قامت دلال، بإطلاق مشروعها الغنائي ""ياستي"، لجمع و تقديم أغاني المرأة الفلسطينية التراثية.

طرحت دلال، 3 البومات، وهي "ياستي"، و "عن بلادي"، و "نور"، ومن أشهر أغانيها، تعال، و والله ما طلعت شمس، و يلا معي، و احنا فلسطينية، و يا بلادي الأغلى، ودلعونا الزيتون.

دلال، متزوجة من الشاعر والمنتج الفلسطيني عنان العباسي.

الفنانة دلال أبو آمنة، قدمت أغانيها في عدة مهرجانات عربية وعالمية، منها مهرجان الموسيقى العربية، ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء، ومهرجان جرش، ومهرجان ليالي بيروت.