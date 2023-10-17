فن ومشاهير

ريهام عبد الغفور تنعى الفنانة سهام عبد السلام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنانة والناقدة سهام عبد السلام، التي رحلت اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

ونشرت ريهام صورة الراحلة سهام، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلقت:"الله يرحمك ويحسن إليكي يا حبيبتي، في الجنة إن شاء الله، ها توحشيني، الفاتحة من فضلكم".

وكشف الفنان حمزة العيلي عن موعد ومكان الجنازة، عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وكتب حمزة، :" الحبيبة الغالية الأستاذة سهام عبد السلام، الفنانة الإنسانة العظيمة الأم صاحبة القلب الطيب، وجمال الروح و طاقة الأمل و الإحتواء والعلم الغزير، ربنا يجازيكِ أجر وثواب كبير على صبرك و حسنات مضاعفة، الله يرحمك يا حبيبتي ويسكنك جنة الفردوس ويصبرك يا نجلاء يارب".

وأضاف حمزة:" صلاة الجنازة بمشيئة الله في مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، لله الدوام والبقاء و إنا لله و إنا إليه راجعون".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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