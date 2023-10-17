أنغام تهنئ السباح المصري عبد الرحمن سامح: "بطل العالم وابن مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأت النجمة أنغام، السباح المصري عبد الرحمن سامح بعد فوزه بالميدالية الذهبية في كأس العالم للسباحة باليونان وذلك عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت "أنغام" صورة السباح المصري العالمي وعلقت قائلة: "بطل العالم وابن مصر".

وحرصت "أنغام" على دعم القضية الفلسطينية ونشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديوهات عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني وعمليات الإبادة الجماعية في غزة.

وكانت "أنغام" ضمن أبرز نجوم ونجمات الغناء في مصر الذين قدموا العديد من الحفلات مؤخرًا في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر وكان آخرها احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

وتشارك "أنغام" حاليًا كعضو لجنة تحكيم برنامج المسابقات والمواهب الغنائية "إكس فاكتور" ويذاع الاثنين من كل أسبوع على قناة "دبي".