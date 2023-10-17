فن ومشاهير

آسر ياسين يدعم الشعب الفلسطيني بكلمات مؤثرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

دعم الفنان آسر ياسين الشعب الفلسطيني، تضامناً معهم بعد الأحداث الأليمة الجارية التي يتعرض لها.

ونشر آسر، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة" وعلق: "إنها نفس الشمس ونفس القمر، ونفس الروح من نفس المصدر، الهواء والمأكل يختلفان أحيانًا ولكنه نفس الدم ونفس النفس، يخلق من رحم أيضا وبنفس الطريق، يلهو ويلعب ويشيب، حتى الأرض لا تختلف نفس السماء، نفس البحر، نفس النفس، يختلف حينما يغمر بالقنابل والصواريخ كاختلاف المشرق والمغرب، لأن نقطة اختلافه أنه ولد فلسطيننًا عربيًا".

يذكر أن الفنان آسر ياسين، ينتظر عرض فيلمه الجديد "شماريخ" خلال شهر ديسمبر المقبل، والفيلم من بطولة أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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