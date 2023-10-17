أحمد الفيشاوي عن أحداث غزة: "كفاية دم وحرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن مقطع فيديو قديم من 15 عاما يجمع العديد من النجوم يدعمون القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر الفيشاوي مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليه: "الفيديو دا عمره 15 سنة و إبادة الشعب الفلسطيني من شيوخ و رجال و نساء ولشديد الحزن الأطفال مستمرة".

وتابع: "كفاية دم و كفاية حرب ومتنسوش من لا يرحم الناس في الأرض لا يرحمه الله في السماء".

يذكر أن أحمد الفيشاوي انتهى من تصوير فيلمه الجديد "عادل مش عادل".

ويشارك في بطولة الفيلم، شيري عادل، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج أحمد يسري.