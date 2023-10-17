مؤلف "غصن الزيتون": رصد الانتهاكات الإسرائيلية وراء حجب الكليب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعاد الفنان أحمد سعد، نشر أغنية "غصن الزيتون"، بالصوت فقط، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، بعد قيام إدارة موقع الفيديوهات الشهير، بحذف الفيديو المصاحب للأغنية، والذي رصدت مشاهدة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

الشاعر حسام طنطاوي "مؤلف غصن الزيتون"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" تحدث عن كواليس حذف وعودة الأغنية، بدون الكليب.

وقال الشاعر:" كان واضح أن هناك ترصد مسبق، قبل حذف الكليب، خاصة أن الأغنية دخلت قوائم التريند، بعد ساعات من طرحها، وكانت البداية، إدراجها للعرض 18+ ، وقيود أخرى، وهذا كان له تأثير كبير على الحد من انتشارها، ولكن الحمد لله زاد هذا من إصرارنا، وقام الفنان أحمد سعد، عبر صفحاته في مواقع التواصل، بوضع الأغنية مصحوبة بأجزاء مقاطع الفيديو التي ترصد الجرائم التي تقوم بها قوات الإحتلال، وهو ما نستعد للقيام به، رغم توقعاتنا أن تطالنا نفس القيود عبر صفحاتنا في موقع فيسبوك".

وتابع،:" ما يحدث من تكميم للأفواه وتضييق على المحتوى، من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي، والتابعين له، يؤكد إننا أمام جرائم تطهير عرقي، ومن واجبنا أن نفضح ما يحدث تجاه المدنيين العزل".

الشاعر، كشف كواليس تقديم الأغنية، وقال:" تم تجهيزها في 3 أيام فقط، قبل طرحها أمس الإثنين، وكانت البداية من الفنان أحمد سعد، الذي تواصل معي ومع الملحن محمدي، مع وقوع العدوان، حتى يكون لنا موقفا، وفي نفس اليوم، جلست مع الملحن، وشعورنا بالمسؤولية والتفاعل مع ما يحدث، كان وراء كتابة كلماتها ووضع اللحن، في اليوم نفسه، قبل أن يقوم الفنان بتسجيلها وتصويرها في اليوم الثالث".

أغنية "غصن الزيتون"، غناء الفنان أحمد سعد، كلمات حسام طنطاوي، وألحان محمدي، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

غصن الزيتون قبل حذفها