شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Goat أول فيلم مصري يشارك بمسابقة Alice Nella Citta والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُشارك فيلم The Goat أو "المعزة" في مسابقة Alice Nella Citta التي تقام خلال فعاليات مهرجان روما السينمائي في الفترة ما بين 18 أكتوبر وحتى 29 أكتوبر الحالي. ويعتبر أول فيلم إنتاج مصري يشارك في هذه المسابقة.

وفي الوقت نفسه، يتنظر صنّاع الفيلم مشاركةThe Goat للمخرجة الاريا بوريلي في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بعد تأجيل فعالياته لينطلق في الفترة ما بين 27 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل.

قصة فيلم The Goat

تدور قصة فيلم The Goat حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية الى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.