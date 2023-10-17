شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ومحمد فهيم يشاركان فى جنازة الراحلة سهام عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تشييع جثمان الفنانة والناقدة الراحلة سهام عبد السلام من مسجد السيدة نفيسة وحرص المخرج خالد جلال مشاركه ابنتها الفنانة نجلاء يونس ومواستها في فقدان والدتها كما حضر أيضا الفنان محمد فهيم وعماد زكي وسامر هشام

وكانت قد رحلت عن عالمنا المترجمة والناقدة والممثلة سهام عبد السلام، صباح اليوم

وهى مترجمة وناقدة حازت على درجة البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس في عام 1972، وحازت على درجة الماجيستير في مجال الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1998، كما حازت على عدة دبلومات للدراسات العليا في مجالات الترجمة والنقد الفني، وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال.

فيما قامت بتأليف مسرحية "بدر البدور والبير المسحور" من إنتاج فرقة القومى للطفل، وإخراج باسم قناوى.

المسرحية ترصد فكرة تخويف الطفل من المجهول وتجربة أى جديد دون أسباب منطقية، وعدم إعطائهم الفرصة لاكتشاف الدنيا من حولهم، والتعلم من هذا الخطأ والقمع الدائم للطفل.

"بدر البدور" بطولة الفنانة عزة لبيب والطفلة مى الغيطى وفادى خفاجة وهادى بركات، وأطفال ورشة الطفل بالمسرح القومى للطفل، ديكور فيليب بولس، مخرج منفذ، ياسر عطية وإخراج باسم قناوى.