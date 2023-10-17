شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المطربة المغربية إيمان تسونامي بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت صباح اليوم الثلاثاء، الفنانة الشعبية إيمان البهيجي المعروفة إعلاميا بإيمان تسونامي، بالمستشفى العسكري بمدينة الرباط، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكانت الفنانة إيمان تسونامي ترقد منذ أسابيع بأحد المصحات الخاصة بالدار البيضاء، قبل توجيهها بالمستشفى العسكري بالرباط بتوصية ملكية، بعد إصابتها بتسمم حاد، وكشف مصدر مقرب من المغنية المغربية، أن الأخيرة أحست بمغص شديد بعد عودتها من إحدى الحفلات، ما أدى إلى نقلها للمستشفى على وجه السرعة، حيث تبين بعد خضوعها لعدد من الفحوصات الطبية أنها تعرضت لتسمم حاد.

المغنية تسونامي، تعرضت لذات الأزمة الصحية قبل سنوات، ما تسببت في اختفائها عن الساحة الفنية لمدة طويلة وخسارتها لوزنها بشكل كبير.

ونعى مجموعة من الفنانين إيمان تسونامي معربين عن حزنهم لهذا الخبر، موجهين لها الدعاء بالرحمة والمغفرة.

إيمان تسونامي نشأت في مدينة مراكش، حيت بدأت مشوارها الفني في سن صغيرة 15سنة، بعدما وقعت على شهرتها في البداية ضمن حفلات الأعراس.

واشتهرت الفنانة الشعبية في الوسط الفني بعد تقديمها للجمهور المغربي العديد من الأغاني التي بلغت نسب مشاهدتها أرقام قياسية.