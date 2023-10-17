شكرا لقرائتكم خبر عن 15معلومة عن الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة المعتقلة فى سجون الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دلال أبو آمنة واحدة من أبرز نجوم فلسطين وهي المطربة التي اعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بسبب موقفها المساند لغزة وأهلها واليكم ابرز معلومات عنها.

دلال أبو آمنة فنانة وباحثة فلسطينية ولدت فى 9 أبريل 1983 بمدينة الناصرة، شمال فلسطين المحتلة.

ذاع سيطها فى فلسطين فى عمر السادسة عشرة، حيث عرفت بأدائها المتقن لأغانى الطرب الأصيل.

شهد لها كبار موسيقى العالم العربى مثل صلاح الشرنوبى وأصالة نصرى وأشادوا بصوتها الذى يدمج برأيهم بين الأصالة و الحداثة.

دلال أبو آمنة فنانة موهوبة وشهيرة فى إسرائيل ومحبوبة فى الأوساط العربية واليهودية على حد سواءدلال أبو آمنة فلسطينية من عرب 48 الذين بقوا فى قراهم وبلداتهم بعدما سيطرت إسرائيل على الأقاليم التى يعيشون بها.

رفضت مغادرة بيتها واختارت أن تعيش على أرضها، مثل الشاعر الكبير محمود درويش الذى ظل يدافع عن حقوق شعبه حتى رحيله.

الفلسطينية دلال أبو آمنة شاركت في المهرجان المصري محكى القلعة الدولي الـ 27 .

من أبرز تصريحاتها أن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد سياسة القتل والقمع والاستيطان، واغتصاب الأرض ومحو الهوية.

سبق و اشتركت فى مهرجان العود الدولى فى مسرح أورشليم، وتعتبر دلال أبو آمنة واحدة من أهم الفنانين العرب.

تميزت بقدرتها على أداء الأغانى التقليدية و أغانى كوكب الشرق أم كلثوم.

تعد نموذج فلسطينى مشرف بدفاعها ومحافظتها على التراث والهوية الموسيقية الفلسطينية.

تتبنى مشروع "يا ستى" المكون من مجموعة من الجدات الفلسطينيات كبار السن واللاتى يتغنين معها على المسرح بوصلات غنائية نسائية فلسطينية.

شاركت دلال فى مهرجانات عالمية و عربية هامة مثل مهرجان جرش و مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية.

قامت بتمثيل فلسطين فى عدة أوبريتات عربية كأوبريت أرض الأنبياء 2012 وأوبريت نداء الحرية 2014.

تشارك بشكل دائم فى أمسيات ثقافية وفنية محليا وعربيا ودوليا.



دلال ابو امنة



دلال ابو امنة



دلال ابو امنة



دلال ابو امنة



دلال ابو امنة



دلال ابو امنة