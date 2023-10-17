شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مكرم يشن حملة مدفوعة على حنان مطاوع بالسوشيال ميديا فى "صوت وصورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقلة الثالثة والرابعة من مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع الذى يعرض حاليا على قناة dmc، من إخراج محمود عبد التواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وحققت الحلقات الأولى من المسلسل تفاعل كبير ونسب مشاهدة عالية، حيث اشتملت الحلقة الرابعة عن دفع الدكتور عصام – مراد مكرم ألاف الدولارات عن طريق التعاقد مع شركة سوشيال ميديا كبيرة لشن هجوم ضارى على "رضوى" – حنان مطاوع، حتى تسقط القضية التي رفعتها ضده بسبب تحرشه بها، بالإضافة إلى كسب التعاطف الجماهيرى على السوشيال ميديا ضد رضوى ، وبالفعل أستطاع مراد مكرم أن يكسب تعاطف رواد السوشيال ميديا في تلك القضية، مما جعل الخوف يدب في قلب رضوى .





مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والاعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والاعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.