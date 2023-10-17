داليا البحيري تعاني الاكتئاب وتكشف السبب

القاهرة- الخليج 365
خلال لقائها في برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدّمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، كشفت الفنانة داليا البحيري أسباب اكتئابها خلال الفترة الحالية.
وعبّرت داليا عن استيائها من الأحداث الجارية في غزة، واصفةً إياها بالوحشية، بالقول: "أنا مكتئبة زي كل المصريين وكل إنسان ومهمومين بالقضية، وبقالي كام يوم نفسيتي تعبانة وكنت مترددة آجي واحتفل بنجاحنا وسط الأحداث اللي بتحصل بس من الوحشية أو قتل للأطفال... يعني بنت عندها 7 سنين عملت إيه دي عشان تبقى شهيدة؟ إيه الخسة والوضاعة دي؟".
وأضافت: "دور الفن في المواقف الصعبة بيظهر، ولازم كلنا ندعم الشعب الفلسطيني، بالرغم من أن كل حاجة على السوشيال ميديا اللي متحكمين فيها يهود وأي دعم لفلسطين بيتحذف ولكن لازم يبقى في اهتمام طول الوقت، لأن دور الفن في الأوقات اللي زي دي مهم".
يُذكر أن داليا البحيري تشارك حالياً في مسرحية "سيدتي أنا"، وهي من إنتاج فرقة المسرح القومي، إخراج محسن رزق، وبطولة: نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد الدسوقي، ومجموعة من نجوم المسرح القومي.
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