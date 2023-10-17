ياسمين صبري في مرمى الانتقادات بسبب حقيبتها الفخمة

رغم خطوتها الإنسانية التلقائية لدعم الأهالي في قطاع غزة، تعرضت الفنانة ياسمين صبري لهجوم ساخر وانتقادات قاسية بسبب حقيبة يدها.

وعلى الرغم من ظهورها بملابس كاجوال وبالسترة الخاصة بالهلال الأحمر، في محاولة منها لتقديم الدعم على الأرض، لم تسلم ياسمين من بعض الانتقادات بسبب حقيبة اليد الحمراء التي حملتها، وهي صغيرة الحجم من علامة Hermes، ويتخطى سعرها الـ 12 ألف دولار أميركي، فاتّهمها البعض بأن ما تقوم به هو استعراض وأنها تعاني من "هوس البرندات".

وشاركت الفنانة المصرية عبر "إنستغرام" مقطع فيديو يوثّق مشاركتها الميدانية في تقديم المساعدة الى جمعية الهلال الأحمر المصري، لتوصيل مساعدات طبية وغذائية لأهالي قطاع غزة. وحرصت ياسمين على التطوع من خلال حضورها الى الجمعية، والوقوف في صفوف المتطوعين... وأرفقت المقطع بالتعليق: "‎شكراً جزيلاً لجمعية الهلال الأحمر، على فرصة المشاركة والتطوع. أتبرع لجمعية الهلال الأحمر المصري لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية الى غزة".

قد يهمك أيضا:

ياسمين صبري تشارك «الهلال الأحمر» في تجهيز المساعدات لإرسالها إلى غزة

ياسمين صبري تثير الجدل بارتداء الحجاب