يسرا اللوزي توجّه رسالة إلى الإعلام العربي

القاهرة- الخليج 365
نشرت الفنانة يسرا اللوزي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" رسالة وجّهتها إلى الإعلام العربي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في سبيل دعمها للقضية الفلسطينية بعد العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، طالبت فيها بإظهار حقيقة ما يدور على الساحة والكف عن تسميته بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وظهرت في رسالة يسرا لوحة كُتب عليها: "إنها إبادة عرقية، توقفوا عن تسميتها صراعاً"، وعلّقت عليها بالقول: "الحرية لفلسطين".
يُذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي، مسلسل "جميلة" الذي عُرض في رمضان الماضي وقامت ببطولته الفنانة ريهام حجاج.
وكشفت اللوزي خلال لقاء تلفزيوني عن أصعب مشاهدها في المسلسل، وهو مشهد ذهابها مع بعض السيدات لضرب الفنانة عبير صبري، وقالت إن تصويره تم في أجواء مضغوطة.
وأشارت يسرا اللوزي إلى أن هناك عوامل عدة أدت إلى نجاح المسلسل، منها شركة الإنتاج والكتابة والإخراج وفريق العمل والاستايلست، منوهةً إلى أن دورها في مسلسل "جميلة" يختلف عنه في مسلسل "المداح 3"، لافتةً إلى أنها تستطيع الفصل بين دورين مختلفين إذ كانت تشارك في عملين فنيين في وقت واحد.
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