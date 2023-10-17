أنغام تهاجم المتحدث العسكري الإسرائيلي

هاجمت الفنانة أنغام المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بعد نشره رسالة تحذيرية لأهالي أحد أحياء غزة، قال فيها: "بلاغ مهم إلى سكان حي الزيتون. ناشدنا في الأيام الأخيرة سكان مدينة غزة للتوجّه جنوباً إلى منطقة جنوب وادي غزة من أجل سلامتهم. والآن نناشدكم في حي الزيتون للتوجّه جنوباً". وأضاف: "أنتم تعرفون أن الحي مكتظ ومليء بأوكار لحماس، ولذلك وحفاظاً على سلامتكم وسلامة عائلاتكم وأحبائكم توجّهوا إلى جنوب وادي غزة. كونوا متأكدين أن قادة حماس يتحصّنون ويحاولون حماية أنفسهم".

وردّت أنغام على هذا التحذير قائلةً: "ربّنا ياخدك ويريّحنا من وشّك".

وكانت أنغام قد تفاعلت خلال الأيام الماضية مع الأحداث الجارية الآن في فلسطين وقطاع غزة، طالبةً من جمهورها التبرع لأهل مدينة غزة في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكتبت أنغام عبر حسابها الخاص في "إنستغرام": "في الأيام الصعبة اللي زي دي سهل نقع فريسة لقلة الحيلة، لكن الحقيقة إننا نملك إننا نساعد ولو بشكل بسيط، بنك الطعام المصري بيقوم بدور هايل في جمع التبرعات وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين". وأضافت: "زوروا حسابهم عشان تعرفوا تفاصيل التبرع، وكمان الهلال الأحمر المصري فاتح باب التبرعات، تقدروا تعرفوا عنها تفاصيل أكتر من خلال حسابهم، بدعوكم كلكم لنجدة أهل فلسطين مش بس بالدعاء لكن بالمساعدات اللي تقدّرهم على الصمود".

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