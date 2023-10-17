أول ردّ فعل لغادة عادل بعد زواج مجدي الهواري

حذفت الفنانة غادة عادل كل صور طليقها المخرج مجدي الهواري من حسابها في "إنستغرام"، في أول ردّ فعل لها بعد زواجه من دنيا عبد المعبود، مساء الأحد الماضي.

وكانت غادة قد نشرت في 9 حزيران (يوليو) الماضي صوراً وثّقت بها رحلتها إلى اليونان مع طليقها وأبنائهما وبصحبتهما الإعلامية إنجي علي، وفور إعلان الهواري عن زواجه حذفت غادة الصور من حسابها في "إنستغرام".

من ناحية أخرى، تستعد غادة عادل لتصوير مسلسل جديد يحمل اسم "حالة خاصة"، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج عبد العزيز النجار، ويشارك غادة في بطولته الفنان الشاب طه الدسوقي، على أن يُعلن عن باقي الأبطال قريباً.

يُذكر أن آخر أعمال غادة عادل، فيلم "البطة الصفرا" وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا السوداء، ويُشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم: محمد عبدالرحمن، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، وأحمد طلعت، كما يشارك صلاح عبدالله وسامي مغاوري وعمرو رمزي كضيوف شرف، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

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