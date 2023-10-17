شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يستعد لخطف صفقة برشلونة القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الصحفي الشهير موريتو أن نادي ميلان أصبح متقدما في مفاوضاته الحالية للتعاقد مع نجم ريال بيتيس ميراندا، خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف موريتو أن ميلان يستعد لإبرام الصفقة وخطف اللاعب من برشلونة في سوق الإنتقالات القادم، خاصة أن اللاعب يمثل هدفا رئيسيا للبارسا في المرحلة الحالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي ما زال فيه ريال بيتيس متمسكا بإستمرار اللاعب، الأمر الذي قد يزيد سعر الصفقة علي الروسونيري في حالة إصرار ميلان علي ضم اللاعب.

حيث يرغب نادي ريال بيتيس في الحصول علي ما لا يقل عن 50 مليون يورو من أجل السماح لنجم الفريق بالرحيل في الفترة القادمة.

موقف اللاعب من عرض ميلان

هذا ولا يمانع ميراندا فكرة خروجه عن ريال بيتيس والدوري الإيطالي في سبيل الإنتقال إلى بيج ميلان، والذي سيضمن من خلاله المشاركة في دوري الأبطال.