شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقى يخوض أولى بطولاته بمسلسل "حالة خاصة" على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنان الشاب طه دسوقى أولى بطولاته المطلقة خلال مسلسل جديد بعنوان "حالة خاصة" المكون من 10 حلقات والذى انطلق تصويره صباح اليوم الثلاثاء، للعرض على منصة watch it الأصلية، والعمل من إخراج عبد العزيز النجار وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويشارك في بطولة العمل غادة عادل وعدد آخر من الفنانين.



بدء تصوير حالة خاصة

وبرز طه دسوقى كواحد من نجوم الكوميديا القادمون بقوة على الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، حيث قدم العديد من الأدوار الكوميدية بداية من مسلسل "في بيتنا روبوت" مع هشام جمال وليلى أحمد زاهر وشيماء سيف وعمرو وهبة والذى تم عرضه في عام 2021، و"موضوع عائلى" مع ماجد الكدوانى ورنا رئيس وسما إبراهيم ومحمد شاهين ومحمد رضوان والذى حقق خلاله نجاحاً كبيراً.

وشارك طه دسوقى في العديد من الأعمال خلال العامين الماضين أبرزها فيلم "فرق خبرة" مع محمد الشرنوبى وهدى المفتى ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوى، مسلسل "الوضع مستقر"، وفيلم "حظك اليوم" مع كريم قاسم وهدى المفتى، وفيلم "فضل ونعمة" مع ماجد الكدوانى وهند صبرى، وفيلم "المطاريد" مع أحمد حاتم وتارا عماد، وفيلم "فوى فوى فوى" مع محمد فراج.

وقدم طه دسوقى في رمضان الماضى مسلسل الصفارة من 15 حلقة، من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.