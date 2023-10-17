خالد زكي يكشف عن نصيحة محمود المليجي الأكثر تأثيراً فى حياته

كشف الفنان خالد زكى عن النصيحة التى قدمها له عدد من النجوم وخاصة الفنان محمود المليجي الذى تعاون معه فى عدد من الأعمال فى بدايته.

وقال خالد زكى فى تصريح لصدى البلد : تعاملت مع عدد كبير من النجوم فى بداية مشوارى الفنى، ومن بين هؤلاء نجلاء فتحى وأحمد مظهر ومحمود المليجى وإسماعيل عبد الحافظ وأسامة أنور عكاشة وشكرى سرحان وفريد شوقى وفؤاد المهندس وصلاح منصور وحمدى غيث وعبد الله غيث وغيرهم، ولكن تظل نصيحة الفنان محمود المليجي لى الأكثر تاثيرا فى حياتى، حيث قال لى عليك يالاختيار ولا تقدم عملا أنت غير راضٍ عنه.

خالد زكي تحدث عن كواليس فيلم طباخ الريس مع الراحل طلعت زكريا خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية.

وقال: "مسئولية كبيرة بالنسبة لي ولكل صناع الفيلم، والإنتاج كان متميزا جدا، وأحيي ذكرى الزميل طلعت زكريا، والكتابة كانت بعناية شديدة جدا، وحينما حدثني طلعت كان دوري ليس الرئيس واعتذرت عن الفيلم ولكن المخرج كلمني وأخبرني أن الدور للزعيم عادل إمام وبعد فترة حدث تعديل ضخم جدا للسيناريو وبعدها وجدت أن عادل يعتذر عن الدور ورشح لـ محمود عبد العزيز وبعدها أعتذر فتواصل معي طلعت وطلب مني التواجد لدور الرئيس وأخبرني أن سعيد حامد هو من سيخرج الفيلم، وبعدها قابل طلعت زكريا الرئيس.

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