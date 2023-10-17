شيري عادل تتعرّض لتعليقات ساخرة ومحرجة

تعرّضت النجمة شيري عادل للكثير من التعليقات الساخرة بسبب المسلسل الجديد الذي ستبدأ تصويره ويحمل اسم "الوصفة السحرية لزواج ناجح"، بالاستناد الى زيجاتها الفاشلة.

وأكد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن شيري مطلّقة في السابق من الداعية الإسلامي معز مسعود، ولم يستمر زواجهما لفترة طويلة، وهي الآن متزوجة من الفنان طارق صبري وينتشر الكثير من الشائعات حول انفصالهما، رغم نفي الأخير القاطع للأمر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول المشاكل الزوجية، وهل يمكن تجنّبها إذا عرفت الوصفة السحرية؟ وهو يتكون من 45 حلقة، ويشارك شيري في بطولته عدد من النجوم، وهم: إسلام جمال، ميريهان حسين، بسمة داوود، عمر الشناوي، هيدي كرم، محمد أبو داوود، سلوى محمد علي، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسّسها هاني سرحان، وأشرف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد، ومن إنتاج شركة conquer studios د/ بيتر ميمي، وإخراج خيري سالم في تجربته الثانية بعد المسلسل الكوميدي "على باب العمارة" والذي حقق نجاحاً كبيراً حين عرضه.

يُذكر أن شيري عادل حذفت قبل فترة كل صورها الرومانسية مع زوجها الفنان المصري طارق صبري، ومن بينها صور عقد القران ورحلة شهر العسل في المالديف، بينما احتفظت بمتابعة حسابه، وهو ما دفع البعض للقول بأنهما انفصلا إلا أن صبري نفى الأمر، ولم يكشف عن سبب حذف الصور.

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